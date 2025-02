Oasport.it - LIVE Sonego-Tsitsipas 6-7 2-3, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: l’azzurro prova a non mollare

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BOLELLI/VAVASSORI-KHACHANOV/RUBLEV (4° MATCH DALLE 11.00)30-0 Servizio, dritto e schiaffo al volo vincente dell’ateniese.15-0 Risposta di rovescio delche si spegne in rete.3-3 Game. Scappa via la risposta di dritto del greco, che torna ora alla battuta.40-30 Prima esterna vincente provvidenziale del piemontese.30-30 Sulla riga la risposta di rovescio di.30-15 Non passa la risposta di dritto dell’ellenico.15-15 Ottimo dritto in uscita dal servizio di.0-15 Primo doppio fallo del torinese.3-2 Game. Con un ottimo dritto inside in il greco tiene la battuta.AD-40 Prima esterna vincente del numero 11 ATP.40-40 E’ largo il dritto incrociato in contropiede del greco. Parità.40-30 Risposta di rovescio aggressiva e smash in salto vincente di