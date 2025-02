Oasport.it - LIVE Sonego-Tsitsipas 6-6, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: primo set deciso dal tiebreak

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BOLELLI/VAVASSORI-KHACHANOV/RUBLEV (4° MATCH DALLE 11.00)5-3. Ottimo passante incrociato di rovescio del greco.4-3. Il numero 11 ATP comanda lo scambio costringendo all’errore l’avversario.3-3 Servizio, dritto e smash a segno per il greco.3-2. Gran risposta di rovescio di. Tutto da rifare.3-1. Dritto incrociato ben piazzato dall’ellenico.3-0. Risposta con il dritto incrociato profondissima dell’azzurro.2-0. In corridoio il dritto in controbalzo del greco.1-0. Servizio vincente di Lorenzo.6-6 Game. Scappa via la risposta di rovescio del torinese.time a.40-0 Solida prima esterna del greco.30-0 Stesso schema e stesso esito del punto precedente.