Oasport.it - LIVE Sonego-Tsitsipas 5-4, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: il greco serve per restare nel set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BOLELLI/VAVASSORI-KHACHANOV/RUBLEV (4° MATCH DALLE 11.00)5-4 Game. Gran rovescio in back in uscita dal servizio dell’azzurro. Dopo il cambio di campo ilservirà pernel set.AD-40 Vola out il dritto inside in di.40-40 Scambio rocambolesco chiuso dall’errore con la volèe alta di rovescio del piemontese.AD-40 Altro gran servizio di.40-40 Ottima prima esterna del torinese.40-AD Palla break. Troppa fretta per Lorenzo, che spedisce in corridoio il dritto in uscita dal servizio.40-40 Prima vincente provvidenziale dell’azzurro. Parità.30-40 Palla break. Scappa via il rovescio lungolinea del piemontese al termine di uno scambio prolungato.30-30 Rovescio incrociato stretto e schiaffo al volo vincente di