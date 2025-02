Oasport.it - LIVE Sonego-Tsitsipas 3-4, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: arriva il break del greco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BOLELLI/VAVASSORI-KHACHANOV/RUBLEV (4° MATCH DALLE 11.00)4-4 CONTRO! Di un soffio out la stop volley di rovescio di Tstisipas.30-40 A metà rete la risposta di dritto dell’azzurro.15-40 Due palle del contro. Scappa via il rovescio del.15-30 Non passa il dritto in uscita dal servizio dell’ateniese.15-15perde il controllo del rovescio incrociato.0-15 Primo doppio fallo dell’ellenico.4-3. Con una pessima volèe di rovescio il piemontese concede la battuta.40-AD Palla. Lorenzo si scompone nel cercare l’accelerazione di dritto.40-40 L’azzurro sorprende l’avversario giocando il serve and volley sulla seconda. Parità.30-40 Palla. Altra risposta di dritto profonda e centrale chenon riesce ad amministrare.