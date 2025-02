Romadailynews.it - Live Roma-Monza: squadre in campo per il riscaldamento

– Monday night per ladi Claudio Ranieri, che dopo aver eliminato il Porto e conquistato gli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao, riceve all’Olimpico ilfanalino di coda. L’obiettivo dei giallorossi, in un turno in cui quasi tutte ledavanti hanno perso punti, è battere la squadra di Nesta per avvicinarsi ulteriormente alle posizioni europee. A cura del nostro inviato A.T.(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Pisilli, Cristante, Angelino; Soulé, Baldanzi; Shomurodov.A disp.: Gollini, De Marzi, Rensch, Pellegrini, Saud, Paredes, Koné, Celik, Dybala, Nelsson, Gourna-Douath,Salah-Eddine, El Shaarawy.All.: Claudio Ranieri.(3-4-2-1): Turati; Broon, Lekovic, Carboni; Pereira, Bianco, Urbanski, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota; Ganvoula.