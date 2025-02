Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Khachanov/Rublev, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: giocatori in campo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-TSITSIPAS16:50 Azzurri che si trovano in seconda posizione nella classifica dell’anno solare. Davanti di 320 punti ci sono i campioni degli AO Heliovaara/Patten! Il margine sull’ottavo posto è però di oltre 1200 punti.16:46 La coppia russa comprende due ottimi singolaristi, ma non fa più di tanta paura.hanno una cilindrata superiore nella specialità del doppio e partono largamente favoriti all’esordio in un torneo che può essere importante per la classifica race.16:45 Hanno chiuso i tedeschi, tra pochi minuti ingli azzurri.16:15 Krawietz/Puetz-Griekspoor/Pavlasek 6-3, 0-1! Poi tocca al doppio degli azzurri!15:20 Bergs b. Dougaz 6-3, 6-3. Ora Krawietz/Puetz-Griekspoor/Pavlasek poi!14:35 InBergs e Dougaz dopo la vittoria al tiebreak del 3° set di Bautista su Maroszan.