LIVE Bolelli Vavassori-Khachanov Rublev ATP Dubai 2025 in DIRETTA | esordio durissimo contro i russi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-TSITSIPAS NON PRIMA DELLE 15.3011:20 In campo Maroszan-Bautista sul 2-2; Poi Dougaz-Bergs e Krawietz/Puetz-Griekspoor/Pavlasek prima del doppio azzurro!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’della coppia n.1 d’Italia Simonee Andreanel ricco ATP 500 di, opposti aiAndreye Karenabbastanza complicato per la coppia azzurra, che viene dalla eliminazione precoce nel torneo di Doha (QAT), dove il piemontese ha anche pagato le fatiche della finale raggiunta in Bahrain allo Challenger, persaFucsovics. Quest’oggi l’occasione per ripartire c’è: isono una coppia collaudata che gioca il doppio come ‘allenamento’ per i rispettivi tornei di singolare.