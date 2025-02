Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Khachanov/Rublev 5-7, 6-3, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: in corso il match tie-break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-TSITSIPAS7-6 Disastrosa volèe di dritto, comodissima, di. Graziati ancora gli azzurri! Mini-preziosissimo!6-6 Servizioe comodo smash.6-5 Non definitivo lo smash dopo il servizio di. Dritto micidiale di. Gli azzurri hanno perso entrambi i mini.6-4 Fa maleda fondo echiude di rimbalzo nei pressi della rete. Solo un mini-di margine.6-3 La risposta diapre la strada dell’intervento a!!!!!!5-3 Non ci credo, l’aveva visto. Inside in diche avrebbe dato un altro mini-e verosimilmente la partita agli azzurri: sul nastro si è fermato.5-2 Servizio vincente di!!4-2 Altro errore di dritto per. Graziati qui gli azzurri!3-2 Ace (9°) di