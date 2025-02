Formiche.net - L’Italia accelera sull’Imec con gli Emirati

sta rafforzando i suoi legami diplomatici ed economici con gliArabi Uniti (Uae). Ciò include un accordo strategico tra Roma e Abu Dhabi sul Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa (Imec) e diversi altri accordi economici firmati nei giorni scorsi. La premier Giorgia Meloni sta ospitando a Roma il Presidente degli Uae, Mohammed bin Zayed, in un incontro considerato cruciale per il ruolo delnel progetto.Con l’evoluzione delle rotte commerciali globali,sta cercando di posizionarsi al centro dell’Imec, uno dei più ambiziosi progetti infrastrutturali del decennio. Con la crescente competizione con la Francia, Roma è sotto pressione per muoversi rapidamente e non perdere influenza strategica.Come analizzato su Decode 39, Imec mira a collegare l’India all’Europa attraverso il Medio Oriente, connettendo porti europei chiave come Trieste e Haifa con l’Atlantico.