L’Irpinia Corre edizione speciale con Ghemon testimonial

Tempo di lettura: 2 minutiA poco più di due mesi dallo start, cresce l’attesa ad Atripalda (Av) per la nuovade “”, la storica manifestazione sportiva nata nel 1996. Per l’2025, partenza alle ore 10 di domenica 4 maggio, lungo i 10 km che animeranno la corsa nella cittadina del Sabato ild’eccezione sarà. Il poliedrico artista irpino, cantautore, rapper, di recente anche stand-up comedian (all’anagrafe Gianluca Picariello, classe ‘82), è pronto a calcare l’asfalto atripaldese indossando il pettorale numero uno. Per partecipare alla gara ociscriversi sul portale Garepodistiche.com. Le adesioni sono aperte, termineranno mercoledì 30 aprile alle ore 22.Dal palco di Sanremo 2019 con “Rose viola”,ha conosciuto la ribalta del pubblico nazionale inanellando una serie di successi, con costanti riscontri di pubblico e di critica fino allo spettacolo “Una cosetta così” dove si è rimesso in gioco senza remore.