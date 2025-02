Iltempo.it - L'intervista a Kimi Antonelli: “In Mercedes per vincere e riportare in alto anche l'Italia”

«Piacere,». Andrea, per la precisione. Il dopo Hamilton dellaparlano e conquista tutti con il sorriso da bravo ragazzo e una maturità inconsueta per i suoi 18 anni. Stringe la mano uno per uno ai giornalisti presenti a Londra per il lancio della stagione di Formula 1, ma appena si parla di pista i modi garbati di ragazzo fanno spazio all'ambizione del pilota. «Il sogno è quello di riuscire al'sul gradino piùdel podio. Non solo in gara - sottolinea - mail campionato».Come ci si sente ad arrivare in Formula 1? «Non ho ancora realizzato del tutto, credo che lo faro completamente solo a Melbourne alla prima gara. È un sogno e un privilegio confrontarsi con i migliori piloti al mondo. Ero abituato a vederli in tv e ora potrò condividere con loro la griglia, sarà una bella opportunità di dimostrare le mie capacità».