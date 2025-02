Romadailynews.it - L’intelligenza artificiale come motore di innovazione per le aziende

Una nuova ondata di consulenza strategica per integrare l’AI nei processi aziendaliNegli ultimi anni(AI) ha assunto un ruolo centrale nel panorama economico globale, offrendo strumenti avanzati per migliorare l’efficienza operativa, personalizzare le strategie di marketing e ottimizzare la gestione dei dati. Le, piccole e grandi, sono ora alla ricerca di consulenze specializzate che possano guidarle in questo percorso di trasformazione digitale.Un recente trend nel settore è rappresentato dalla nascita di nuovi servizi di consulenza intelligenzache supportano le imprese nell’adozione e nell’implementazione di soluzioni AI. Questi servizi non si limitano alla semplice integrazione tecnologica, ma abbracciano un approccio strategico che coinvolge l’analisi dei processi interni, la definizione di obiettivi specifici e la formazione del personale.