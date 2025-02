L’insulto del baby calciatore under 15 a Biella | Napoletano di m*** Il nuovo caso al Ponderano dopo quello di razzismo del genitore-tifoso

Leggi su Open.online

di m.», a pronunciaredurante una partita di calcio – categoria15 – è un giovanissimodell’15 del, in provincia di, indirizzato al portiere avversario del Valle Elvo, è stato sentito direttamente dall’arbitro. E per il giovane è dunque scattata la squalifica di dieci giornate, dato che la frase è stata interpretata, ai sensi del regolamento della federazione, come un insulto «a sfondo razziale per provenienza territoriale».e la decisione del giudice sportivoLa decisione della societàCalcio di non presentare ricorso alla squalifica è già di per sé cifra di quanto accaduto lo scorso 16 febbraio. Nessuna pretesa di fraintendimenti o altro, insomma. Un insulto nudo e crudo diretto al numero uno del Valle Elvo.