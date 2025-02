Ilfattoquotidiano.it - Lindsay Lohan, il padre Michael arrestato per “violenza continua contro la famiglia”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Scattano le manette perdi. Secondo i documenti del tribunale, come riporta TMZ, l’uomo è statosabato in Texas con una cauzione di 30mila dollari e l’accusa di “la“. A quanto pare giorni prima la ex moglie Kate Major sarebbe stata fatta cadere dalla sedia per mano di. A confermarlo sarebbe la presenza di lividi sul corpo della donna. Non è la prima volta che i due hanno problemi di questo tipo: lui era già statoin passato per lo stesso motivo (l’ultima nel 2020), lei qualche tempo prima era finita in manette per aver aggreditoda ubriaca. “Ho taciuto abbastanza a lungo riguardo agli abusi fisici, emotivi e verbali di Kate” ha dichiaratoa TMZ. “Mi ha incastrato. Inizialmente diceva che la stavo perseguitando! Davvero? Lol.