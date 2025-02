Quotidiano.net - LimoLane compra. Asia car service e amplia il proprio team

Leggi su Quotidiano.net

È LA PIATTAFORMA digitale leader nei servizi di mobilità premium per business e grandi eventi e di recente ha portato a termine l’importante acquisizione dicar(Acs), il principale player di servizi di mobilità che supporta le aziende che da Stati Uniti ed Europa vogliono viaggiare in, senza le difficoltà di selezionare e validare operatori locali. Acs è infatti un player fondato da americani con ottimi collegamenti in tutta l’. L’operazione si inserisce all’interno della strategiadi sviluppare un’ampia offerta per i propri clienti rafforzando la propria presenza globale. Grazie a questa acquisizione che darà ulteriore sviluppo all’azienda, che negli ultimi anni ha fatto registrare performance di crescita considerevoli, l’azienda ha deciso di avviare anche un piano di assunzioni.