Limite Isee a 15mila euro e 3 miliardi di budget | come sarà il nuovo bonus bollette domani in Consiglio dei ministri

Si lavora fino all’ultimo minuto per trovare un’intesa e far quadrare i conti sul decreto caro, con riunioni frenetiche e revisioni in corsa pur di portarloindei. Anche se il testo è ancora oggetto di aggiustamenti da parte dei due uffici tecnici di competenza, ovvero quello dell’Ambiente e dell’Economia, una certezza c’è, salvo frenate dell’ultimo momento:nell’ordine del giorno di. Lo avevano anticipato la scorsa settimana fonti ministeriali a Open, e oggi, dalle stesse, arriva la conferma.Il decreto, prima annunciato poi rimandato, dovrebbe prevedere unper alleggerire il peso delle, con una manovra che costerà tra i 3 e i 4di. Non certo un provvedimento leggero per le casse dello Stato: l’interventofinanziato solo in parte con le maggiori entrate generate dall’aumento del prezzo del gas (e quindi dell’Iva versata).