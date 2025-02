Rompipallone.it - Ligue 1, De Zerbi sbotta dopo la sconfitta: “Non allenerò più”

L’allenatore italiano, ora sulla panchina dell’Olympique Marsiglia, ha usato parole molto dure nel commentare l’arbitraggio dell’ultimo match.Roberto Deè una furia. Durissime le sue parole in merito all’arbitraggio dell’ultimo match del suo Marsiglia. L’Olympic è uscito sconfitto dal campo dell’Auxerre per tre a zero e ora è scivolato a ben 13 punti di distanza dal Psg capolista. In sostanza, quando siamo ancora a febbraio e con un girone di ritorno ancora da giocare, i parigini hanno già risolto la questione campionato.Nel mirino però del tecnico, e successivamente anche della società, non c’è la prestazione della propria squadra, bensì l’operato dell’arbitro Jeremy Stinat, colpevole secondo loro di aver condizionato l’andamento della partita con scelte arbitrali arbitrali appositamente sfavorevoli contro la propria squadra.