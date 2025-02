Calcionews24.com - Liga Spagola, Antony brilla col Real Betis: numeri impressionanti per l’ex Manchester United

Leggi su Calcionews24.com

L’attaccante brasiliano exsta stupendo tutti da quando è approdato in Spagna: raggiunti 5 tra gol e assist in 6 gare L’attaccante brasilianosi è reso ancora protagonista nel successo delcontro il Getafe:ha fornito un assist nella vittoria per 2-1 ma ha lasciato i compagni in dieci .