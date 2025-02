Ilrestodelcarlino.it - Liceo Fanti, gli studenti: "Nessun indottrinamento. Fiducia in prof e dirigenti"

Non si placano le polemiche che hanno investito ildi Carpi (ultimo ’casus belli’ l’invio aglidi quarta e quinta di una mail dell’Anpi per un evento di tesseramento), nonostante le scuse pubbliche e formali della dirigenza che hanno ridimensionato l’episodio a mero "errore". Continuano, infatti, le stoccate politiche tra destra e sinistra con tanto di interrogazione parlamentare annunciata da Barcaiuolo (Fd’I). Dopo la lettera del sindaco Riccardo Righi, in difesa della scuola, ora sono gli stessia dire la loro. Una lunga lettera della comunità studentesca, firmata dai rappresentanti di istituto (Alessandro Campedelli, Federico Diacci, Matthias Viviano e Savino William), esprime "onda preoccupazione e il nostro fermo dissenso nei confronti della narrazione secondo cui la nostra scuola sarebbe un luogo di ’’.