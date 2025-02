Ilgiorno.it - Libro e lettera di benvenuto ai nuovi nati

Un“a misura di bimbo“ e unain dono ai genitori di ogni nuovo nato porteranno la firma della sindaca di Gorgonzola Ilaria Scaccabarozzi e saranno consegnel corso del 2025 a tutte le famiglie allietate da un nuovo arrivo. "Un segno – così la sindaca – di vicinanza, e un gesto di accoglienza. Ogni bambino che nasce, del resto, è un regalo alla comunità". Iniziativa inedita e pilota. Così Scaccabarozzi ai genitori: "Ogni nuova vita è un regalo. Per questo abbiamo pensato per voi a un piccolo dono, segno della nostra vicinanza all’inizio del vostro cammino in Gorgonzola e per introdurvi nel mondo della lettura. Accogliere igiovanissimi cittadini e le loro famiglie è il modo migliore per iniziare l’anno e per fissare le nostre priorità per il futuro". Ilscelto è “A fior di pelle“, volumetto studiato per accompagnare i bambini e le bambine nel loro primo anno di vita, che i genitori sono invitati a ritirare alla biblioteca civica Franco Galato.