Dday.it - L’IA Grok-3 di Elon Musk può dare istruzioni per creare armi chimiche di distruzione di massa. xAI sta correndo ai ripari

Leggi su Dday.it

-3 non si faceva scrupoli ainformazioni sulla creazione di. Un AI evangelist ha sollevato il problema e si è messo in contatto con xAI per fermare la pericolosità dell’LLM di