Game-experience.it - LG Gaming Portal arriva sulle smart TV LG con webOS23

Leggi su Game-experience.it

LG Electronics (LG) annuncia che LG, l’hub dipresente sugliTV LG cone successivi, arriverà, entro metà anno, su altri dispositivi LG tra cui glimonitor e i TV lifestyle come lo schermo touch personale LG StanbyME.Grazie a questa estensione, LG rende l’accesso ai propri titoli di gioco preferiti ancora più semplice, trasformando LGun vero e proprio hub all-in-one in grado di offrire unaexperience personalizzata, grazie ai più recenti giochi AAA, giochi nativi per webOS e app di cloud.Tra queste ultime, ci sarà nel 2025 una novità importante: da quest’anno infatti, LG aggiungerà il supporto anche per il clouddi Microsoft, Xbox Cloud, che andrà ad aggiungersi ai servizi già supportati, come Amazon Luna, Boosteroid, Blacknut e NVIDIA GeForce Now e a molti giochi nativi delle app webOS.