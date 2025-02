L’FDA non ha ammesso che i vaccini Covid causino il cancro

Leggi su Open.online

In precedenza avevamo trattato diverse fake news riguardo a presunte contaminazioni di DNA estraneo neia mRNA contro la-19. Si era parlato in maniera altrettanto infondata di tracce genetiche del virus delle scimmie SV40. Tutto questo sarebbe inoltre collegato a casi dinei vaccinati. Queste narrazioni continuano a proliferare nei siti click bait, come SLAY. Autori nostrani usano questi materiali per “arricchire” ulteriormente la narrazione. Si arriva così a sostenere fantomatiche ammissioni del, l’Agenzia americana che monitora la sicurezza dei farmaci e degli alimenti. Tali condivisioni continuano a circolare su Facebook, anche dopo che il post in oggetto non risulta più online (copia cache). Vediamo di cosa si tratta realmente.Per chi ha fretta:Viene condivisa una presunta ammissione delriguardo a un collegamento tra, DNA estraneo e tumori.