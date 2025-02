Metropolitanmagazine.it - L’ex frontman dei Sex Pistols ha qualcosa da dire a Taylor Swift (e non sono complimenti)

Nell’ambito musicale sembra ormai essersi sviluppata una tendenza piuttosto singolare: quando si ha il desiderio di far parlare di sé, si tira in ballo. Che si tratti di elogiarla o, come più spesso accade, di criticarla, la popstar statunitense continua a essere una fonte inesauribile di visibilità per colleghi e non. L’ultimo di una lunga serie di detrattori celebri è John Lydon, exdei Sex, leggendario gruppo punk rock britannico. Il cantante, fondatore dei Public Image Ltd., è stato di recente intervistato da NME, e si è lasciato andare a una serie di dichiarazioni non proprio positive sulla cantautrice. «È incredibilmente noiosa», ha detto, senza mezzi termini, «C’è una lunga tradizione di cantanti di questo tipo in America: puro intrattenimento pop per adolescenti.