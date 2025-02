Oasport.it - L’ex coach di Wawrinka si schiera dalla parte di Jannik Sinner: “E’ una vittima, rattristato dalla mancanza di cameratismo”

Una voce fuori dal coro. Verrebbe da definirlo così, Daniel Vallverdu, ex allenatore di Stan, che attraverso i propri canali social ha detto la sua sulla vicenda “Clostebol” con protagonista. Come è noto, il tennista italiano ha deciso di accettare l’accordo propostoWADA e di scontare tre mesi di sospensione dal circuito internazionale.ha dovuto pagare per responsabilità oggettiva vista la negligenza del proprio staff. Un caso però decisamente particolare, che in primo grado aveva portato a una piena assoluzione. L’Agenzia mondiale antidoping, stessa, si è vista costretta a tornare suoi passi, dal momento che in un primo momento nel ricorso al TAS aveva chiesto una condanna di 1-2 anni.Al centro dell’attenzione, quindi, anche le regole. Non è una coincidenza che dal 2027 vi saranno delle modifiche delle norme.