Internazionale.it - L’Europa deve creare un istituto per l’intelligenza artificiale

La mancanza di un’infrastruttura per l’ia ha spinto i migliori ricercatori europei all’estero. Undedicato, infatti, potrebbe invertire questa tendenza, proprio come accaduto per la fisica delle particelle con il Cern di Ginevra. Leggi