Metropolitanmagazine.it - “L’Europa deve cercare di raggiungere l’indipendenza dagli Stati Uniti”, ha affermato Friedrich Merz

di “, hail prossimo cancelliere tedescodopo che i conservatori della sua opposizione hanno vinto le elezioni di domenica, in un voto che ha visto anche un crescente sostegno all’estrema destra ., conservatore della vecchia scuola che non ha mai ricoperto in precedenza un ruolo governativo, è destinato a guidare la più grande economia e lo Stato più popoloso d’Europa, dopo che la sua Unione cristiano-democratica (CDU) di centro-destra e il suo partito gemello hanno ottenuto il 28,6% dei voti, secondo i risultati ufficiali preliminari.“Diamo inizio alla festa”, ha detto, 69 anni, ai sostenitori mentre dichiarava la vittoria presso la sede centrale del partito della CDU nel centro di Berlino, un apparente cenno alla volontà di avviare rapidamente i negoziati per la coalizione mentre la regione è alle prese con il sovvertimento delle relazioni tra Europa eda parte del presidente degliDonald Trump.