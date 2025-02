Donnapop.it - L’esilio di Barbara D’Urso è finalmente finito? Presto torna in tv, le news sono shock!

Dopo aver detto addio al suo pubblico il 2 giugno 2023 con un saluto affettuoso da Pomeriggio 5,ha intrapreso un nuovo capitolo della sua carriera lontana da Mediaset. La conduttrice, che per anni è stata la regina delle buste choc, ha trovato nuovi spazi in Rai, partecipando a programmi come Domenica In con Mara Venier e Ballando Con le Stelle da Milly Carlucci.Nonostante la sua assenza dalla televisione quotidiana,ha rassicurato i suoi fan, promettendo che sarebbeta. La grande domanda, però, rimane: dove avverrà il suo ritorno e in che modo?in tv? Cibuone notizie!Le voci sul ritorno disi fanno sempre più concrete. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha recentemente confermato che la conduttrice torneràin tv, già a partire da maggio, ma questa volta in Rai.