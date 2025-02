Lapresse.it - Leonardo Maria Del Vecchio acquista il 100% del Twiga di Flavio Briatore

Leggi su Lapresse.it

LMDV Hospitality Group, la nuova capogruppo per il business dell’accoglienza a 360° nella holding diDel, annuncia ufficialmente l’acquisizione deldel Gruppo, rafforzando la propria presenza nel settore della ristorazione e dell’hospitality.Dalla fusione tra Triple Sea Food (che detiene i 3 brand Casa Fiori Chiari, Trattoria del Ciumbia, Vesta) e(parte del Gruppo Majestas die Francesco Costa), infatti, nasce il nuovo gruppo LMDV Hospitality che gestirà l’intero business dell’ospitalità per LMDV Capital avviando un ambizioso piano di espansione.“L’acquisizione del Grupporappresenta un passo fondamentale per la crescita di LMDV Hospitality. Questo progetto non è solo un investimento, come ilnon è solo un brand, ma un impegno a valorizzare e ridefinire l’hospitality in Italia e all’estero” ha dichiaratoDel, Presidente di LMDV Capital e di LMDV Hospitality.