Legnano è troppo forte | i Lions Bergamo perdono anche la seconda in casa

Tribune ancora gremite al Don Bepo Vavassori, campo del Villaggio degli Sposi che quest’anno ospita le partitelinghe dei, tornati in IFL. Non si può dire sia stato un ritorno semplice, visto che i giallorossi hanno perso all’esordio enellauscita stagionale, contro i Frogs, nella sfida tra le due squadre più titolate e blasonate nella storia del football italiano, è arrivata lasconfitta in altrettante gare, con un netto 7-34.I legnanesi si erano giocati una wild card per le semifinali, mentreviene da diversi anni inserie. E naturalmente in campo la differenza si sente: la prima metà di gara si chiude con un rotondo 21-0 in favore degli ospiti con tre touchdown, con Zahradka (quarterback della nazionale italiana) a fare il bello e cattivo tempo.