Leclerc resta di stucco, l’annuncio su Hamilton lascia impietrito il monegasco

Il pilota della Ferrari senza parole dopoarrivato poche ore fa e che riguarda Lewis Hamiton:sotto chocTorna a vincere, ad ogni costo, dopo 15 anni di delusioni. La Ferrari sta per giocarsi il tutto per tutto in una stagione che avrà inizio con il weekend di Melbourne, in Australia, il prossimo 14 marzo. Il tempo dei test in Bahrain, concentrazione massima: i fari sono tutti puntati sul Cavallino Rampante.disuil(LaPresse) – Notizie.comA maggior ragione dopo la scelta di puntare forte su un sette volte campione del mondo come Lewische, dopo anni in Mercedes, ha deciso di vivere la sua più ambiziosa avventura. Caccia all’ottavo titolo, in una carriera strepitosa che Lewis vuole chiudere con il botto.