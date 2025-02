Leader Ue | Oggi a Kievquesta è Europa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.04 IUe sono arrivati a Kiev, per esprimere il loro sostegno all'Ucraina nel terzo anniversario dell'invasione russa. "Siamo quiperché l'Ucraina è", ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen, che ha postato un messaggio a corredo di un video che mostra l'arrivo in treno a Kiev con il presidente del Consiglio Costa. "In questa lotta per la sopravvivenza -ha proseguito- non è solo il destino dell'Ucraina a essere in gioco, ma quello dell'".