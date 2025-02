Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 24 febbraio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di242025. Ariete La settimana inizia con una Luna svogliata, che rende pesante l'atmosfera nell'ambiente di lavoro, ma sarà proprio la Luna ad aiutarvi a concludere bene le iniziative già impostate. Non vi dovete fermare, questa Luna significa incomprensioni vivaci e scontri verbali con i rappresentanti del vostro ambiente. L'esito della giornata dipende tutto dalla capacità di intermediare tra le parti in conflitto. Si consiglia un'alimentazione sana. Toro Fortissima per voi questa Luna, aumenta l'intraprendenza e stimola il bisogno di movimento, favorisce determinazione in ogni campo. Riuscita nelle finanze.