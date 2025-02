Dilei.it - Le serie tv da non perdere a marzo 2025

Leggi su Dilei.it

è alle porte e le piattaforme di streaming sono pronte a pubblicare unadi nuovi contenuti tutti da gustare: tra storie dal sapore storico, grandi risate e nuove stagioni delle vicende più amate, ecco letv che non possono mancare nella vostra lista di maratona seriale a.Letv in uscita a“Il Gattopardo”, 5Il 5Netflix amplia il suo catalogo con Il Gattopardo,tv in sei episodi prodotta da Indiana Production e Moonage Pictures che riprende le vicende dell’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.La storia, ambientata nella Sicilia dell’800, vede Don Fabrizio Corbera fare i conti con la minaccia dell’unificazione italiana: il Principe di Salina, che conduce una vita tra bellezza e privilegio, proverà a stringere alleanze e rivedere i suoi valori per salvare il futuro della sua casata.