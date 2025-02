Lettera43.it - Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 24 febbraio 2025

Leggi su Lettera43.it

C’è grande attesa per l’apertura delle Borse europee e per lotra Btp e Bund decennali, nel primo giorno dell’ultima settimana del mese. Venerdì scorso, 21, Milano ha chiuso in crescita dello 0,45% con l’indice Ftse Mib a 38.421 punti.Lediin tempo reale8.34 – Il prezzo del gas avvia in forte caloI future Ttf cedono il 3,05% a 45,76 euro.8.31 – Euro in deciso rialzo dopo il voto in GermaniaLa moneta unica che sale dello 0,48%, a 1,05 sul dollaro dopo il voto tedesco. I future sul Dax di Francoforte salgono dell’1,2% mentre quelli sull’euro Stoxx 50 dello 0,7%.7.29 – Deboli le borse asiaticheTokyo è salita dello 0,2%, Sydney dello 0,1%. Hong Kong scende dello 0,4%, mentre Shanghai e Seul dello 0,3%. Shenzhen è invariata.Articolo completo: Ledi24dal blog Lettera43