Le prime call su Zoom di cinque anni fa

«Mi vedi?».«Mi senti?».«Aspe, esco e rientro».«Niente, non mi fa entrare».Ve le ricordate ledi lavoro a distanza difa? Mentre la pandemia entrava nelle nostre vite, a Linkiesta era arrivato da poco un nuovo collega, che nessuno aveva mai incontrato di persona. Si collegava sempre da una stanza con una mappa del planisfero e le bandierine di tutti gli Stati. Sarebbe stato così per molti mesi.Quel collega poi l’abbiamo conosciuto di persona. La redazione è tornata a incontrarsi dal vivo. Ma lea distanza sono rimaste un’abitudine consolidata. In tutti gli uffici. Spesso sono un mix tra chi è in sede e chi no. E anche molti convegni e corsi, che un tempo sarebbero stati organizzati solo per i presenti, prevedono la partecipazione di relatori e utenti da remoto.