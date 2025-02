Laverita.info - Le palestre della Jihad

Leggi su Laverita.info

Dietro gruppi sportivi di ispirazione musulmana si celano centri di reclutamento e addestramento di futuri soldati di Allah. Come all’Aia, in Olanda.«Così le arti marziali sono terreno fertile per l’islam radicale». Il criminologo Franco Posa: «In certe discipline l’onore e il coraggio si legano all’identità etnica e religiosa. Anche i social fanno la loro parte».Francia, Germania, Austria: è caccia ai circoli clandestini.Lo speciale contiene tre articoli.