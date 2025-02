Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Troppe sbavature per Remedi. Liberti e Di Stefano: così non va

Fantoni 6: Incolpevole sul primo gol di Passewe. Poi in avvio di ripresa fa spazio a Gariti per il gioco delle quote. (Dal 50’ Gariti 6: forse avrebbe potuto fare qualcosa di più sulla rete dello 0-2. Buono il riflesso su Muro). Giusti 6: Non sfigura nel primo tempo, ma Mariotti comunque decide di sostituirlo. (Dal 50’ Iuliano 5: Non si vede mai). Conson 6: Dà il proprio contributo nella prima frazione, poi lascia il campo in avvio di ripresa. (Dal 50’ Diana 6: Prova senza). Galliani 5: Sfiora il gol in chiusura di prima frazione. Ma nella ripresa commette un errore da matita rossa in occasione del raddoppio di Passewe. (Dal 64’ Rossi 6: fa il massimo). Girgi 6: Spinge sull’out mancino e anche in area avversaria cerca di essere incisivo.5: Diverse. (Dal 50’ Videtta 6: buon impatto in uscita dalla panchina).