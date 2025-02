Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE. Melgrati il migliore. Ok l’autore del gol. Sufficienti gli altri

: 7. Per la prima volta da quando veste la maglia della Lucchese è chiamato a giocare una partita di grande spessore. Compie diversi interventi sicuri e precisi che non lasciano spazio agli avversari. GUCHER: 6. Inizia a giocare come terzino destro; poi, con l’uscita di Galli, si piazza nel suo ruolo naturale di centrocampista, giocando senza sbavature. BENEDETTI: 6. Nel primo tempo gioca come centrale difensivo, poi, nella ripresa, va a fare il terzino destro. Gioca senza grandi sbavature. RIZZO: 6,5. Realizza il suo primo gol con la maglia rossonera, facendosi trovare al posto giusto. In difesa è preciso e sicuro. GEMIGNANI: 6. Spinge quando serve e riesce a conquistare qualche punizione interessante. GALLI: sv. Per l’ex del Lecco il suo debutto dal primo minuto dura solo undici minuti; poi è costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico.