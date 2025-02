Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Cisco e Seghetti non incidono. Bartolomei bene in difesa

Leggi su Sport.quotidiano.net

GEMELLO 6,5 Ci mette una mano sul tiro-cross di Di Mario (30’), Fa il miracolo sul recupero su Franzoni, nulla può sullo stacco di testa di Tiritiello. LEO 6 Partita attenta fino all’ultimo.6+ con l’emergenza indà la sua disponibilità e si piazza al centro della. Attento. Chiusura provvidenziale su Fall nella ripresa. GIRAUDO 6 Gioca nellaa tre ma non disdegna qualche discesa. Attento nelle chiusure. MEZZONI 6 Rientra dopo il lungo stop, si prende la fascia destra. Bel duello con Di Mario, lo soffre ma riesce comunque a ritagliarsi qualche discesa. GIUNTI 6 Gara di personalità, soprattutto nel primo tempo. JOSELITO 6+ Nella prima parte del match non tocca molti palloni ma quando viene coinvolto gioca pulito senza sbavature. Attento anche in fase di non possesso.