Le lettere da pedofilo del medico a processo per aver violentato 299 pazienti molti bambini

Dopo il caso di Gisèle Pelicot, un’altra vicenda torbida ha scosso la Francia, con il, iniziato a Vannes nelle scorse ore, contro Joël Le Scouarnec,chirurgo accusato distuprato 299 persone, perlopiù minorenni e in maggioranza, tra il 1989 e il 2014.Il, oggi 74enne, e già condannato a quattro mesi di prigione con la condizionale nel 2005 dal Tribunale penale di Vannes per possesso di immagini pedopornografiche, ha “ammesso la sua responsabilità” per la maggior parte delle accuse a suo carico, secondo il procuratore di Lorient Stéphane Kellenberger, che condurrà l’accusa a Vannes, ma il Tribunale penale di Morbihan potrebbe condannarlo a un massimo di 20 anni, in quello che si preannuncia essere il più grandecontro unmai tenutosi in Francia.