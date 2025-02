Sport.quotidiano.net - Le interviste. Il centrocampista Masini: "In campo spendiamo tanto. Ma ci sta mancando la tranquillità a livello mentale»

Parole di rammarico, al triplice fischio del derby, quelle di Bernardo(foto). "Abbiamo avuto delle occasioni importanti per segnare – ha affermato il–, non le abbiamo sfruttate e quando non concretizzi e la partita rimane in equilibrio, può succedere di tutto. E’ stata comunque una bella gara, intensa in cui noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ma il calcio è questo, se non segni non vinci". Proprio sui piedi del bianconero è capitata una di quelle "occasioni importanti". "Ho chiamato palla a Boccardi – ha raccontato – e lui è stato bravo a darmela con i tempi giusti. Avrei potuto anche stopparla, ma il tiro ci stava. L’ho presa di collo esterno ed è uscita, non di tantissimo. Peccato, ma venivo da 40-50 metri di allungo". Mister Magrini ha parlato di mancanza di convinzione.