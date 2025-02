Le gazze trattengono il combattimento di Reds nel thriller a sette gol

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-23 17:59:00 Breaking news:Newcaslte ha resistito a un ritorno del secondo tempo da Nottingham Forest in una divertente vittoria per 4-3 al St James ‘Park.Callum Hudson-Odoi ha dato a Forest un vantaggio iniziale dalla distanza prima che i Magpies corressero in rivolta con quattro gol a 13 minuti da Lewis Miley, Jacob Murphy e due da Alexander Isak.La foresta ha dominato molto la seconda metà e un ritorno ha guardato quando Nikola Milenkovic ha retrovisore il secondo deiprima che Ryan Yates ha fatto una pausa a casa nel primo minuto del tempo di arresto, ma il toon è stato in grado di resistere per andare a livello in punti con Manchesyer al quarto posto Città.La squadra di Nuno Espirito Santo rimane la terza, ma ha subito la loro terza sconfitta in quattro partite della Premier League con il perseguimento del calcio della Champions League sembra perdere slancio.