Ilrestodelcarlino.it - Le frontiere della telemedicina: "Un’ecografia sulla pista da sci per lo specialista in ospedale"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un paziente ferito e dolorante dopo una rovinosa cadutada sci, due soccorritori con un piccolo ecografo portatile, un medico seduto davanti al pc in una centrale operativa a 90 chilometri di distanza. È lo scenario simulato nel corsosperimentazione organizzata ieri sulle nevi del Cimone per testare una nuova frontiera, per ottenere diagnosi accurate ed efficaci in tempo reale anche in contesti remoti e complessi, come l’alta montagna, una nave in mezzo all’oceano o una stazione spaziale orbitante. L’evento formativo è stato organizzato da FISPS Soccorso Piste Cimone APS in collaborazione con 118 ed Emergenza Territoriale dell’Azienda USL di Bologna e dell’Azienda USL di Modena, con il patrocinioRegione. A seguire la sperimentazione il dottor Carlo Coniglio, drettoreRianimazione dell’Maggiore, che conta di ricavare dalle prove indicazioni utili all’impiego di questa metodologia su più larga scala.