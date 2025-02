Lanotiziagiornale.it - Le condizioni di Papa Francesco restano critiche, ma in “lieve miglioramento”

La prognosi resta riservata, ma per ledi salute diora si parla di un “”, nell’ultimo bollettino rilasciato dalla Santa Sede. Si sottolinea come “lecliniche del Santo Padre nella loro criticità dimostrano un”. Resta quindi la situazione critica, così come la prognosi riservata, nonostante questodi cui si parla nel bollettino del ricovero al Gemelli.Il bollettino sullediLa Santa Sede sottolinea che “anche nella giornata odierna non si sono verificati episodi di crisi respiratorie asmatiforme; alcuni esami di laboratorio sono migliorati”. “Il monitoraggio dellainsufficienza renale – prosegue il bollettino – non desta preoccupazione. Continua l’ossigenoterapia, anche se con flussi e percentuale di ossigenomente ridotti.