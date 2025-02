Lettera43.it - Le condizioni di Papa Francesco: «Lieve miglioramento, nessuna crisi respiratoria»

Leggi su Lettera43.it

Ledimostrano «segnali di, pur rimanendo sotto stretta osservazione». I medici del Policlinico Gemelli hanno comunicato che, sebbene il quadro clinico resti critico, si registra unprogresso. «Anche nella giornata odierna non si sono verificati episodi direspiratorie asmatiforme; alcuni esami di laboratorio sono migliorati», si legge nel bollettino medico. Lainsufficienza renale continua a essere monitorata, ma al momento non desta preoccupazione. Prosegue inoltre l’ossigenoterapia, sebbene con parametri leggermente ridotti. La prognosi non è stata ancora sciolta per precauzione.LEGGI ANCHE: Parolin nome forte per il dopo, il futuro di Crosetto jr e altre pilloleGli auguri pronta guarigione da parte di Macron e Trump dopo il loro incontroSecondo fonti vaticane, ilmantiene un’alimentazione regolare e non presenta febbre.