Torinotoday.it - Le Baccanti di Euripide al Teatro Gobetti: istruzioni per l'uso del divino amore

Leggi su Torinotoday.it

Nel quarantennale della loro avventura artistica (1985-2025), i Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa ritornano alla tragedia greca in una sorta di fil rouge nella loro produzione. Per celebrare questo anniversario, martedì 25 febbraio 2025, alle ore 19.30, debutteranno in prima nazionale al