Le 120 azioni contro lo spreco per risparmiare fino a 500 euro

CIRCA 500all’anno. È il beneficio economico che ogni famiglia può ottenere abbattendo completamente gli sprechi alimentari, cioè evitando che finiscano nella pattumiera cibi ancora commestibili che ogni giorno acquistiamo al supermarket o nei ristoranti. I calcoli sono il risultato di uno studio coordinato dall’Università di Bologna, con la collaborazione della Fondazione Barilla, organizzazione no profit nata per iniziativa dell’omonimo gruppo industriale emiliano, che promuove comportamenti e scelte alimentare sostenibili. Proprio la Fondazione Barilla, dopo la realizzazione dello studio, ha deciso di pubblicare un libro per mettere nero su bianco quali sono le possibilida intraprendere per evitare di mandare al macero cibi preziosi, portando così benefici all’ambiente e alla società e ottenendo anche un vantaggio economico.