L’avvistamento. Altro cinghiale in giro per le vie della città

Passo lento, senza fretta alcuna, annusando qua e là. E, a sorpresa, in maniera piuttosto diligente sopra al marciapiedi, senza spingersi in strada. Da via Urbino verso via Ragusa, in discesa, per arrivare dinanzi alla sedeCroce Gialla di Ancona. E poi diretto chissà dove. C’è un, perdi dimensioni considerevoli, in. Ed è stato filmato da un cittadino esattamente a cavallo tra sabato e domenica, intorno alla mezzanotte e venti, mentre l’ungulato stava transitando nei pressisede dell’associazione dorica. Il video, poi pubblicato su un popolare gruppo Facebook cittadino, ha scatenato decine e decine di interazioni, tra like e commenti.dell’ultimo weekend fa il paio con quelli registrati nei giorni scorsi, specialmente nella zona di Posatora, quando ben due animali selvatici sono stati notati a spasso nelle vie del quartiere dorico.