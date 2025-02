Ilrestodelcarlino.it - Lavori in via Voltino. Stop al transito

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prenderanno il via lunedì oggi i, programmati dal Comune, per il rifacimento di un tratto della pavimentazione stradale di vicolo del. Gli interventi riguarderanno la rimozione della pavimentazione stradale in asfalto e la realizzazione di una nuova pavimentazione in acciottolato. Sarà inoltre realizzato un nuovo camminamento a partire dal numero civico 5/b fino all’intersezione con via Borgo dei Leoni. Obiettivo deiè quello di riqualificare questa via del centro storico cittadino, migliorandone le condizioni di sicurezza e di decoro. Per consentire l’esecuzione dei, sarà in vigore il divieto dilungo tutta la via.